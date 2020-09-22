تراجع طفيف في مواد البناء بالأسواق

تشهد أسعار مواد البناء تراجعًا طفيفاً بسوقي السجانة وبحري، وعزا التجار ذلك لاستقرار سعر الصرف وركود السوق.

وأشار مشرف مبيعات بأحد مصانع الأسمنت معتز علي حسن في حديثه، إلى استقرار أسعار الأسمنت على مستوى المصانع وقال بلغت الإنتاجية (20) ألف طن في اليوم، مبيناً أن أسعار الأسمنت بالأسواق تتراوح بين (31-32) ألف جنيه لأسعار الجملة، وتوقع معتز المزيد من تراجع الأسعار في ظل الركود الحالي بالأسواق.

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وأضاف تاجر أسمنت ببحري بأن مصنع التكامل لايزال متوقفاً عن الإنتاج والبيع بالأسواق لأسباب فنية ، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة (34,5) ألف جنيه أما أسمنت بربر (34) ألف جنيه ، التكامل (33) ألف جنيه .وقال تاجر أسمنت وسيخ بالسجانة الطيب أحمد بحسب صحيفة السوداني، إن هنالك تراجعاً وركوداً في الأسعار، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة (34) ألف جنيه وبربر (33) ألف جنيه للطن.

وأوضح بأن هنالك تراجعاً في أسعار سيخ أوميقا من (170) ألف جنيه إلى (158) ألف جنيه أما سيخ الأمجد (165) ألف جنيه ، وأشار إلى ارتباط السيخ بالدولار .

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)