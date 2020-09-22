شاهد بالفيديو:فتاة سودانية تدندن بأغنية على متن قارب وناشطون يطلقون عليها اسم(فتاة السيل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفتاة سودانية تدندن بإحدى أغنيات الحقيبة وبجانبها والدها حسبما ذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث كانا يمتطيان مركب على البحر في أجواء خريفية بحتة ،هذا ماجعل الفيديو يحظى بمشاهدة وانتشار واسع خلال فترة وجيزة من نشره .

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد أبدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي إعجابهم بالفتاة وطريقتها في أداء الأغنية والتي قالوا إن صوتها يعتبر مميزاً وجميلاً برغم صغر سنها وهذا مايمكنها من اقتحام الساحة الفنية بكل سهولة ولكن لابد من أن تجد الدعم من الأسرة على تنمية موهبتها حتى تستطيع أن تخلق لنفسها جمهوراً ، من جانبهم علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الفيديو قائلين:(البت دي بتظهر كل خريف تقدم ليها أغنية وبتختفي ،معقولة كل سنة بجيهم فيضان الناس ديل) .

الخرطوم:(أخبار الخليج 365)