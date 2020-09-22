مدعي المحكمة الجنائية يطلب تأجيل جلسة محاكمة “كوشيب”

طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، من دائرة المحكمة التمهيدية تأجيل جلسة الاستماع وإقرار التهم في قضية علي كوشيب إلى منتصف العام المقبل بدلاً من 7 ديسمبر القادم.

واستند الطلب على القاعدة 121(7) من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، على أن تؤجل الدائرة التمهيدية الثانية موعد جلسة إقرار التهم من 7 ديسمبر 2020 إلى 1 يونيو 2012.

كما طلب من الدائرة تمديد الموعد النهائي لتقديم أي طلبات للحصول على إذن بعدم الكشف عن هويات الشهود/ أو عدم الكشف عن جميع عناصر الأدلة من 11 سبتمبر 2020 إلى 1 مارس.

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وأعرب الإدعاء عن أسفه للقضاة المحكمة عن تأخر طلبه لإلغاء الموعد النهائي المحدد في سبتمبر 2020، وتأخره في تقديم نسخة سرية منقحة من الطلب لصالح الدفاع.

وأكد حسب المذكرة بذل قصارى جهده لمنع تكرار مثل هذا الموقف، وبرر مكتب المدعي طلب التأجيل بعد إجراء تقييم شامل للعوامل ذات الصلة، أصبح من الواضح للإدعاء أنه لن يكون قادراً على أداء واجباته القانونية على النحو المناسب تجاه الدفاع أو الضحايا والشهود من أجل أن تكون مستعداً للشروع في جلسة استماع في 7 ديمسبر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)