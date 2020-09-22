انطلاق المؤتمر التأسيسي للتحالف الحاكم مطلع أكتوبر المقبل

أكد القيادي بقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله أن هنالك إجماعا على فكرة المؤتمر وتوافقا على انعقاده. وقال خلف الله إن التحالف الحاكم، يسعى لتوفير افضل شروط وأوسع مشاركة بأعمق جهد بأبعاده السياسية والاقتصادية والتنظيمية لأجل أن تكون مخرجاته توافقية استجابة لتحديات المرحلة، مشيراً بحسب صحيفة السوداني، إلى أن اللجنة التحضيرية التي تم تشكيلها مسبقاً استكملت مهام أطرافها وقامت بتكليفها للجهات المختصة لإعداد الأوراق من أجل تحديد الموعد النهائي للمؤتمر والمتوقع مطلع أكتوبر المقبل. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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