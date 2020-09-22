شاهد بالفيديو: انتقادات عنيفة لشباب بسبب أغنية(الليمونة)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الشباب يدندنون بأغنية(الليمونة) بمصاحبة آلة البنقز والتي تقول في مطلعها(الليمونه الجوه قلبي مشتولة) . وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي هؤلاء الشباب ووصفوا أغنيتهم (بالهابطة) مضيفين أن معظم الشعب السوداني أصبح لديه ملكة الغناء ويريد أن يصبح فناناً. Advertisements

بينما أبداء البعض الآخر اعجابهم بصوتهم و نصحوهم بالابتعاد عن مثل تلك الاغأني ومحاولتهم في أغنيات الحقيبة لانها تبرز مهارات الصوت اذا كانت لديهم الرغبة في خوض تجربة الغناء. الخرطوم:(أخبار الخليج 365)

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