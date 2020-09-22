وزارة التعليم العالي: رسوم توثيق الشهادات الجامعية 30 جنيها فقط

شددت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسور انتصار صغيرون عبر خطاب صادر من الوزارة موجها الى ادارات الجامعات بأن رسوم توثيق الشهادة الجامعية لدى الادارة العامة للقبول وتوثيق الشهادات، هي فقط مبلغ 20 جنيها .

ووجهت وزيرة التعليم العالي بأن يضاف لرسوم التوثيق مبلغ 10 جنيهات عبارة عن خدمة التوثيق لاي شهادة حيث يصبح المبلغ الكلي فقط 30 جنيهاً لرسوم الشهادة الواحدة للطالب الخريج.

وأشارت في خطابها بحسب سونا، الى أن بعض الجامعات فرضت مبالغ إضافية كبيرة للقيام بخدمة توثيق الشهادات للخريجين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)