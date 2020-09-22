السجن عامين لضابط وعريف شرطة بتهمة قتل مهرب

عاقبت محكمة جنائية في الخرطوم بحري، ضابطاً وعريف شرطة بالسجن عامين مع دفع الدية الكاملة لإدانتهما بتهمة قتل شخص متهم بالتهريب.

وحسب الاتهام فإن المدانين ينتميان إلى مكافحة التهريب بهيئة الجمارك، كانا قد تسببا في مقتل شخص متهم بالتهريب بادر بإطلاق النار عليهما في منطقة شرق النيل.

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وقضت المحكمة أمس الأول بالسجن عامين عليهما وألزمتهما بدفع الدية الكاملة، بعد أن أدانتهما بالمادة (130) القتل العمد.

وكشفت مصادر بحسب صحيفة السوداني، أن المدانين قد رُحِّلا إلى سجن كوبر لتنفيذ الحكم، بالتزامن مع مقتل خمسة من منسوبي مكافحة التهريب التابعة للجمارك، بينهم ملازم أول على يد مهربي سلاح بالولاية الشمالية، إثر كمين نصبه الجناة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)