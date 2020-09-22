الجبهة الثورية السودانية تنعي أحمد إبراهيم دريج

ينعي السيد رئيس وأعضاء المجلس القيادي للجبهة الثورية السودانية المغفور له بإذن الله الفقيد أحمد إبراهيم دريج الذي وافته المنية أمس الاثنين.

وذكرت الجبهة فى بيان صحفى بحسب (سونا)، أن الفقيد عاش حياة نضالية زاخرة بالكفاح، حاكماً لإقليم دارفور ومؤسساً لحزب التحالف الفيدرالى السوداني، وفاعلاً بالهيئة القيادية العليا للتجمع الوطني الديمقراطي، ومنافحاً عن قضية السودان في دارفور التي بذل لها عصارة جهده متنقلاً في المنافي مناهضاً ضد الأنظمة الشمولية، وداعياً للسلام ومناصراً للقيم الانسانية النبيلة ومطالباً بالحرية والديمقراطية والعدالة في السودان.

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وتتقدم الجبهة الثورية بالتعازي لشعب السودان علي هذا الفقد الجلل ولأسرته الصغيرة ولأهله ومحبيه ومعارفه سائلين المولي أن ينزل عليه شآبيب الرحمة، وأن يتقبله قبولا حسناً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)