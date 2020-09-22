المحكمة تستمع لخطبة الاتهام اليوم في قضية انقلاب الإنقاذ

حدد قاضي المحكمة الخاصة، لمحاكمة الرئيس المعزول و27 من قيادات النظام السابق، بتهمة تقويض النظام الديمقراطي بانقلاب عام1989م، حدد جلسة اليوم للاستماع إلى خطبة الاتهام.

ويمثل البشير وقيادات النظام السابق في جلسة اليوم المنعقدة بمقر معهد التدريب القضائي بالخرطوم، برغم طلب هيئة الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا بتغيير مقر انعقاد المحكمة لمقر تراعى فيه الاشتراطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، ورجح القاضي في الجلسة السابقة بحسب صحيفة السوداني، انعقاد جلسة اليوم في قاعة الصداقة كمقر بديل لمعهد التدريب القضائي.

وكان القاضي قد اكمل في الجلسة السابقة بيانات المتهمين.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)