قانونيون يعتزمون تنفيذ وقفة احتجاجية امام العدل تطالب باعدام مغتصبي الأطفال

يعتزم عدد من القانونيين تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل وتقديم مذكرة لوزير العدل بعد غد الخميس للمطالبة باعدام مغتصبي الاطفال في ميدان عام لتحقيق الردع العام حتى يتحقق الامان لكل الاطفال.

وتأتي الدعوة للوقفة الاحتجاجية بعد حادثة اغتيال الطفلة آمنة ذات الثلاثة أعوام بأمبدة خلال الأيام الماضية وكانت الطفلة وجدت مقتولة في بئر منزل الجيران بعد تعرضها للاغتصاب الذي أدى الى تهتك في الرحم بالاضافة الى ضربها بآلة حادة في الرأس أدت الى كسر الجمجمة والقت القبض على ستة متهمين وفتحت في مواجهتهم بلاغ بقسم اليرموك .

وطالب مركز سيما لحماية حقوق المرأة والطفل بالتضامن مع اسرة الطفلة المكلومة بحسب صحيفة الجريدة، من أجل التصدي لجرائم الاعتداءات الجنسية على الأطفال.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)