البنك المركزي يحظر (48) شركة حظراً شاملاً

أعلن بنك السودان المركزي أمس حظر (48) شركة واسم عمل حظراً شاملاً بسبب عدم تسديدها حصائل الصادر في الفترات السابقة. Advertisements وأكدت مصادر عليمة أن البنك المركزي عمم منشوراً للبنوك باسم قائمة الشركات ووجهها بعدم التعامل مع هذه الشركات بحسب صحيفة الصيحة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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