توجيهات صارمة للوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات حول زيارة البرهان والتطبيع مع إسرائيل

قالت مصادر أن توجيهات صارمة صدرت للوزراء، خاصة المخولين منهم بالحديث، بعدم الإدلاء بأي تصريحات للصحافة حول زيارة البرهان والتطبيع مع إسرائيل.

و وفق المصدر بحسب الجزيرة نت، إن البرهان سيجري بعد عودته للخرطوم تنويرا للحكومة بشقيها -مجلسي السيادة والوزراء- بشأن نتائج مباحثاته مع الجانبين الأميركي والإماراتي، ومن ثم سيصدر بيان صحفي للحكومة حول الزيارة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)