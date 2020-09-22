أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م

– المجلس المركزي لقوى الحرية يناقش التطبيع مع إسرائيل بالثلاثاء

– مصادر سودانية: الخرطوم اقتربت من الاتفاق على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية…

توت قلواك يزور القاهرة

– غياب ١٨٦٩ طالباً وطالبة من امتحانات الشهادة السودانية بالنيل الأبيض

– مجلس الأمن والدفاع يعقد جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع الأمنية الراهنة

– رحيل أحمد إبراهيم دريج (مؤسس نهضة دارفور)

صحيفة صوت الأمة:

– الحكومة تقر بوجود (5) أسعار للصرف وتتعهد بهيكلة المالية

– تفاقم أزمة الخبز بالخرطوم

– جلسه طارئة لمجلس الأمن والدفاع لمناقشة الأوضاع بالبلاد

– بيع استمارات مزورة لفحص كورونا بالخرطوم

صحيفة السوداني الدولية:

– السلطات في رومبيك تتفق مع التجار على خفض أسعار السلع الإستهلاكية

– مسؤول رفيع يكشف تفاصيل جديدة حول حريق اميفارما

– والي سنار يؤكد أهمية الشفافية في الأداء المالي بالولاية

– نبيل أديب يوضح حقيقة عزمه الاستقالة من رئاسة لجنة تحقيق فض الاعتصام

صحيفة آخر لحظة:

– أنباء عن التحاق قوش بوفد البرهان في الإمارات

– اعتصام في الشمالية بسبب تعيين قيادي بالنظام السابق

– حركة الحلو: الشعب متدين ونريد علمانية الدولة

– حمدوك: اتفاق السلام يُحصن الفترة الانتقالية

– ارتفاع منسوب النيل والسيول تقتل (5) في النهود

– إطلاق سراح السوباط

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صحيفة الوطن:

– تطورات جديدة في محاكمة كوشيب أمام الجنائية الدولية

– الثروة الحيوانية تكشف عن تصدير “١١” باخرة مواشي

– أكثر من الف ضابط شرطة يتقدمون بطعن ضد قرار إحالتهم للتقاعد

– مجلس الأمن والدفاع يؤكد على دعم للمتضررين من الفيضانات والسيول

– ضبط مخدرات بقيمة ١٥ مليار في ربك

صحيفة القوات المسلحة :

– حمدوك: اتفاق السلام يحصن الفترة الانتقالية

– جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع لمناقشة الأوضاع الراهنة

– الجامعة العربية تبدي دعمها لتنفيذ استحقاقات السلام في السودان

– وزير المالية : الرفع من قائمة الإرهاب يهيئ لبيئة جيدة لاستثمار

صحيفة أخبار اليوم:

– المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير يناقش التطبيع مع إسرائيل.

– إطلاق سراح رئيس نادي الهلال والسوباط يقول : هذا هو حال رجال الأعمال.

– مجلس السيادة الانتقالي يحتسب السياسي المخضرم أحمد إبراهيم دريج.

– حمدوك: اتفاق السلام يُحصن الفترة الانتقالية.

– حمدوك يدعو لجان المقاومة بمواصلة حماية وحراسة الثورة.