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صحيفة صوت الأمة:
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– تفاقم أزمة الخبز بالخرطوم
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– بيع استمارات مزورة لفحص كورونا بالخرطوم
صحيفة السوداني الدولية:
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صحيفة آخر لحظة:
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– حركة الحلو: الشعب متدين ونريد علمانية الدولة
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– إطلاق سراح السوباط
صحيفة الوطن:
– تطورات جديدة في محاكمة كوشيب أمام الجنائية الدولية
– الثروة الحيوانية تكشف عن تصدير “١١” باخرة مواشي
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صحيفة القوات المسلحة :
– حمدوك: اتفاق السلام يحصن الفترة الانتقالية
– جلسة طارئة لمجلس الأمن والدفاع لمناقشة الأوضاع الراهنة
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– وزير المالية : الرفع من قائمة الإرهاب يهيئ لبيئة جيدة لاستثمار
صحيفة أخبار اليوم:
– المجلس المركزي لقوي اعلان الحرية والتغيير يناقش التطبيع مع إسرائيل.
– إطلاق سراح رئيس نادي الهلال والسوباط يقول : هذا هو حال رجال الأعمال.
– مجلس السيادة الانتقالي يحتسب السياسي المخضرم أحمد إبراهيم دريج.
– حمدوك: اتفاق السلام يُحصن الفترة الانتقالية.
– حمدوك يدعو لجان المقاومة بمواصلة حماية وحراسة الثورة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء الموافق 22 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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