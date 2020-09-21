إتفاقية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بولاية كسلا

تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الثروة الحيوانية وولاية كسلا فيما يخص كيفية التعاون والتنسيق ووضع السياسات والاستراتيجيات في كل المهام والمرافق التي تهم المواطنين والمنتجين، حيث وقع عن الوزارة الدكتور عادل فرح الوزير المكلف إنابة عن الوزارة، فيما وقع الأمين العام لحكومة ولاية كسلا ممثل الوالي أرباب محمد الفضل إنابة عن الولاية.

وشملت بنود الاتفاقية التي تؤطر للعلاقات فيما يلي تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية عامة بالسودان وولاية كسلا خاصة، شملت الجوانب المتعلقة بكيفية دعم المحاجر والمراعي والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى تكوين الجمعيات لتقديم الفرص المناسبة للتمويل في مختلف المجالات.

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