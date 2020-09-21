إتفاقية لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بولاية كسلا

تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الثروة الحيوانية وولاية كسلا فيما يخص كيفية التعاون والتنسيق ووضع السياسات والاستراتيجيات في كل المهام والمرافق التي تهم المواطنين والمنتجين، حيث وقع عن الوزارة الدكتور عادل فرح الوزير المكلف إنابة عن الوزارة، فيما وقع الأمين العام لحكومة ولاية كسلا ممثل الوالي أرباب محمد الفضل إنابة عن الولاية.
وشملت بنود الاتفاقية التي تؤطر للعلاقات فيما يلي تنمية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية عامة بالسودان وولاية كسلا خاصة، شملت الجوانب المتعلقة بكيفية دعم المحاجر والمراعي والإنتاج الحيواني بالإضافة إلى تكوين الجمعيات لتقديم الفرص المناسبة للتمويل في مختلف المجالات.
وأوضح الوزير أن الاتفاقية ستعمل على إقامة علاقة وثيقة بين الوزارة والإدارة العامة للبحوث بالولاية ودعمها بأجهزة لفحص المناعة للمساهمة في تقليل كثير من التكاليف وإعادة تأهيل المحاجر في دعم المربين والمنتجين بما يتيح الفرصة للمساهمة بفاعلية في الدعم الاقتصادي بعد إجازة القانون الذي يوضح العلاقة بين الوزارة الاتحادية والولايات.
وأكد الوزير وفق ( سونا) تقديم الدعم لولاية كسلا حتى تكون من الولايات المنتجة لما لها من ميزات نسبية كبيرة في كل المجالات خاصة الإنتاج الحيواني، مشيرا إلى الجوانب والاهتمامات الخاصة بتحقيق سبل كسب العيش وتحقيق الأمن الغذائي خاصة المحليات المتأثرة بدعم الأمن الغذائي بالتنسيق مع المنظمات الدولية والعاملة في مجال الثروة الحيوانية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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