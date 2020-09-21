المجلس المركزي لقوى الحرية يناقش التطبيع مع إسرائيل بالثلاثاء

قال قيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير، إن المجلس المركزي للائتلاف، يُناقش الثلاثاء مسألة التطبيع مع إسرائيل ونتائج زيارة الوفد السوداني إلى الإمارات.

ويُنهي رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري ووفد فني، الاثنين، زيارة رسمية إلى الإمارات استغرقت يومين.

وقال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أحمد حضرة، وفق “سودان تربيون” بحسب صحيفة السوداني إن “الائتلاف الحاكم يُناقش غدًا الثلاثاء مسألة التطبيع مع إسرائيل ونتائج زيارة البرهان والوفد المرافق له إلى الإمارات”.

وشدد حضرة الذي يمثل التجمع الاتحادي على أن أمر التطبيع مع إسرائيل يحتاج إلى مشاركة شعبية واسعة سواء عبر استفتاء أو مؤتمر دستوري للبت فيه بشكل نهائي.

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وتنقسم مكونات قوى الحرية والتغيير حول التطبيع مع إسرائيل بين مؤيد ورافض، في وقت تعلو فيه الأصوات الرافضة التي تستند على عاطفة مساندة فلسطين، لكن عودة الجبهة الثورية للائتلاف يمكن أن تغيير موازين الأمر، خاصة في ظل وجود تسريبات تفيد بأن معظم مكوناتها مؤيدة للتطبيع.

وترفض قوى في التحالف الحاكم التطبيع مع إسرائيل باعتباره قرار يخص الحكومة المنتخبة وأن الانتقالية التي تتولى مقاليد الحكم حالياً لا تملك تفويضاً في هذا الخصوص.

وتعارض قوى سياسية بينها حزب الأمة والحزب الشيوعي وقوى تناصر القومية العربية مسألة التقارب مع إسرائيل كموقف مبدئي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)