وصول المستشار توت قلواك للقاهرة في زيارة غير معلنة

وصل إلى العاصمة المصرية مساء الاثنين توت قلواك – مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس وفد الوساطة في مفاوضات السلام السودانية في زيارة رسمية لم تعلن من قبل.

وبحسب صحيفة (السوداني) فأن زيارة قلواك لمصر ستناقش بجانب علاقات جوبا والقاهرة، مسار العملية السلمية في السودان بعد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية جوبا للسلام الشهر الماضي. كما توقّعت المصادر أن يقدم مستشار رئيس جنوب السودان، الدعوة الرسمية للقيادة المصرية لشهود التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، والذي حدد له الثاني من أكتوبر المقبل بجوبا

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)