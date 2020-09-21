الخرطوم اقتربت من الاتفاق على رفع اسم البلاد من قائمة الإرهاب

قالت مصادر سودانية: أن الخرطوم اقتربت من الاتفاق على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب.بحسب وكالة العين الاخبارية . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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