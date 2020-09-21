- 1/2
- 2/2
خيّم الحزن على محلية الدبة شمالي السودان، عقب مقتل 5 من أفراد الشرطة السودانية يوم أمس الاحد، إثر كمين غادر نصبه لهم مهربون مسلحون كانت القوة تتعقبهم.
وأظهرت صوراً صادمة وفق صحيفة السوداني مركبتهم وعليها وابل من الذخيرة الحية التي أطلقها المهربين بكثافة عليهم.
وكانت معلومة قد وردت للقوة بدخول شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر المهربة، عبر الصحراء الفاصلة بين السودان ومصر وليبيا، وعند وصولها بمحاذاة مدينة “الدبة” خرجت القوة لملاحقتها، ما أدى إلى استشهاد 5 من شرطة الجمارك، ضابط و4 جنود خلال مطاردتهم للمهربين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة: مشهد صادم لـ«وابل من الرصاص» على سيارة شُهداء الواجب بشمال السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.