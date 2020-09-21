شاهد بالصورة: مشهد صادم لـ«وابل من الرصاص» على سيارة شُهداء الواجب بشمال السودان

خيّم الحزن على محلية الدبة شمالي السودان، عقب مقتل 5 من أفراد الشرطة السودانية يوم أمس الاحد، إثر كمين غادر نصبه لهم مهربون مسلحون كانت القوة تتعقبهم.

وأظهرت صوراً صادمة وفق صحيفة السوداني مركبتهم وعليها وابل من الذخيرة الحية التي أطلقها المهربين بكثافة عليهم.

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وكانت معلومة قد وردت للقوة بدخول شحنة ضخمة من الأسلحة والذخائر المهربة، عبر الصحراء الفاصلة بين السودان ومصر وليبيا، وعند وصولها بمحاذاة مدينة “الدبة” خرجت القوة لملاحقتها، ما أدى إلى استشهاد 5 من شرطة الجمارك، ضابط و4 جنود خلال مطاردتهم للمهربين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)