محمد عبدالماجد يكتب: حميدتي.. (إنت بتذاكر من ورانا ولّا إيه)؟

(1)

] حتى نثبت ان دفاعهم عن (الجيش) كلمة حق اريد بها باطل ــ نقول إن كل الذين كتبوا يهاجمون (قحت) وحكومتها بسبب زعمهم إضعاف الجيش وتفكيكه، لم يفتح الله عليهم بكلمة واحدة لانتقاد القوات الموازية للقوات المسلحة ــ الخطر الحقيقي لتفكيك الجيش وتفتيته.

] لم يحدثونا عن القوة الهائلة التى اصبحت تتميز بها قوات الدعم السريع، التى يفترض ان تدمج مع القوات المسلحة، ليظل الجيش قوياً ومهاباً وغير مفكك.

] حدثونا عن تلك الأمور بدلاً من الحديث عن (عيب الشؤم) في استرداد شركات الجيش لصالح الدولة، وادخالها في الشبكة المصرفية لوزارة المالية. وتظل القوات المسلحة دائماً مصدر فخر وعز للشعب السوداني.

] كفي ان القوات المسلحة في كل الثورات التى فجّرها الشعب السوداني ضد الحكم (العسكري) حققت انحيازاً رائعاً وقوياً للشعب السوداني ضد بني مهنتها.

] الانقلابات العسكرية حدثت من فئة محدودة في القوات المسلحة، لكن (الانحياز) للشعب ولثوراته كان دائماً يحدث من القوات المسلحة كافة.

(2)

] لا اريد ان اقلل من دور قوات الدعم السريع، ولا اقصد ان (اشيطن) قائدها الفريق اول محمد حمدان دقلو(حميدتي) ــ فللرجل مواقف جديرة بالاحترام في الحراك الثوري، كما ان الرجل يتميز بالعفوية والمصداقية ــ لكن كل هذه الاشياء لا تعفي من المساءلة ولا تمنع من الانتقاد، فقد تزيد مطامع الرجل وهو في السلطة بتلك القوة المسلحة الكبيرة والشيوع المتعدد.

] السلطة إن لم تجد التقويم والتصحيح والنقد الدائم يمكن ان تفسد صاحبها.

] في الفترة الاخيرة لاحظت انتشار حميدتي وظهوره بذلك الشيوع لأربط بين هذا وذاك، وأنا استرجع احد مشاهد مسرحية (مدرسة المشاغبين) عندما اجاب سعيد صالح بصورة (عشوائية) عن سؤال وجهته له استاذته سهير البابلي وهى تقول له: (تعرف ايه عن المنطق؟) فيجيب سعيد صالح، فيحسن الاجابة، فيقف عادل امام مذهولاً من اجابة سعيد صالح ويقول له: (هو انت بتذاكر من ورانا ولّا ايه؟).

] وأظن أن قيادات الحكومة الانتقالية في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء ايضاً في حاجة الى ان يقولوا لحميدتي نفس العبارة.

] العالم الخارجي يصف (حميدتي) بأنه الرجل (الاقوى) في مجلس السيادة وربما في الحكومة الانتقالية كلها. هذه الصفة الاكيد ان حميدتي لم يكتسبها من فراغ لذلك يجب الانتباه.

] في عالمنا هذا (القوة) تكتسب بالعقل وليس العضل.

] اقول دائماً إن (قوة) حميدتي ليست خطراً على الثورة وإنما (ضعف) غيره هو الخطر.

] لا يمكن أن تلوم احداً على (قوته)… اللوم يبقى على (الضعف) .. خاصة اننا نتحدث عن ثورة ابهرت العالم بقوتها وصمودها وثباتها.

(3)

] في الآونة الأخيرة ظهر (حميدتي) في ثوب (رجل البر والخير) وهو يطلق قوافل الدعم السريع محملة بالخيرات والغذاء لمختلف أنحاء البلاد للوقوف مع أبناء الشعب السوداني في محنة الأمطار السيول والفيضانات. .. وهنا يجب ان يقول البرهان لحميدتي العبارة اعلاها (انت بتذاكر من ورانا ولّا ايه؟) خاصة ان لحميدتي في كل مخاطباته تصريحات وتلميحات اثارت الكثير من الجدل.

] في جانب آخر ظهر الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في مبادرة نساء حزب الأمة لدعم متضرري الفيضانات، وفي الوقت نفسه أعلن اتحاد كرة القدم السوداني عن تكفل (حميدتي) بسفر بعثة المنتخب السوداني الى تونس لأداء مباريات في تونس الخضراء… وهنا ايضاً لأعضاء المجلس السيادي تاور والتعايشي وود الفكي الحق في ان يقولوا لحميدتي: (انت بتذاكر من ورانا ولّا ايه؟).

] هذه الجوانب الخيرية التى يستعرض فيها (حميدتي) قواته باعتباره (رجل البر والاحسان) تؤكد رغبة حميدتي في ان يحجز منذ الآن مقعد (الرئاسة) في الانتخابات القادمة، خاصة بعد السماح للمشاركين في الحكومة الانتقالية بالترشح في الانتخابات القادمة.

] اضف الى ذلك الآلية الاعلامية التى اطلقها حميدتي وبدأ التوسع فيها.

] حميدتي لم يكتف بهذا (الاستعراض) و (الاعلام)، وإنما قام باستعراض قواته الامنية عبر(استخبارات) قوات الدعم السريع التى شاركت في ضبط خلية تستعد لتفجير الخرطوم كلها كما قيل. وقبلها شاهدنا مؤتمر حميدتي الصحفي من جوبا بعد تمرد هيئة العمليات في جهاز الامن والمخابرات… حميدتي يظهر في ثوب (رجل الدولة) القوي.

] كذلك تنشط استخبارات قوات الدعم السريع في عمليات القبض والتحقيق مع اطراف كانت لها مواقف ايجابية في الحراك الثوري، وقد قام جهاز الاستخبارات في الدعم السريع بالاعتقال والحبس، وهذا حق لا تملكه قوات الدعم السريع.

] ظهور جسم لقوات الدعم السريع باسم (الاستخبارات) يعيد انتاج جهاز (أمن ومخابرات) النظام البائد، وهذا شيء يمكن ان يعيدنا الى (غياهب) نظام البشير.

] ظهور أجسام (استخباراتية) لقوات مسلحة يهدد (مدنية) الحكومة ويبدد أحلام الثورة الكبيرة.

] الأخطر من ذلك أن هذا الشيء يضعف القوات المسلحة.

] العمل الاستخباري عمل يفترض ألا يتجاوز حدود جمع المعلومات وتحليلها ورفعها بعد ذلك لجهة الاختصاص.

] أجهزة الاستخبارات أجهزة (استقصائية)، وقيامها بمثل هذا الدور (التنفيذي) الذي تقوم به استخبارات الدعم السريع يفقدنا جوهر هذه الثورة الذي يتمثل في (العدالة).

] ما تفعله استخبارات الدعم السريع تفعله كذلك لجنة إزالة التمكين التى امتلكت قوة (مسلحة) ونيابة خاصة جعلتها تمارس إجراءاتها بعيداً عن مصارف (الشبكة) العدلية والقضائية.

] لجنة إزالة التمكين عينت (مفوضاً) لقناة (الشروق) ثم جاءت وأعفته ونفذت القرار بقوة (أمنية) حققت مع الشفيع الضو مدير (الشروق)، واعتقلته بسبب عدم تنفيذ أمر (إداري) وليس (قضائياً)!!

] ما نرفضه من استخبارات الدعم السريع نرفضه كذلك من شرطة ونيابة لجنة إزالة التمكين.

] هذا عبث لا نقبله لهذه الثورة المجيدة.

(4)

] بغم/

] السيد عمار شيلا مراسل قناة (الشروق) السابق ومدير قناة (النيل الأزرق) الحالي ومدير برامجها والمدير المناوب، وما خفي بعد ذلك من وظائف كان اعظم، يقدم على شاشة القناة برنامج (كالآتي) الذي يبث على الهواء مرة في الاسبوع ثم يعاد بعد ذلك أكثر من (5) مرات… هذا شيء الا يتوفر لبرامج (أوبرا وينفري) ايام مجدها الاعلامي، ولو بثته في قناة ابيها.

] سيد شيلا.. هذه الأمطار والسيول والفيضانات والكوارث الطبيعية والأسعار العالية والـ (كورونا) والأزمات العامة التي تتحدث عنها في برنامجك وتظهر بسببها تعاطفاً كبيراً مع الشعب السوداني، أخفَّ وطأة على المشاهد الكريم من متابعة برنامجك.

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صحيفة الانتباهة