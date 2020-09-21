متضررو (التمانيات) يطالبون الوالي بحل مشكلة الأراضي السكنية

شكا مواطنو قرية التمانيات شمال الخرطوم بحري من المماطلة في تقسيم الأراضي للأهالي، وتهاون الجهات المسؤولة في القضية، وأكدوا أن الأرض المتنازع عليها تم تقسيمها للأهالي منذ العام 1980م، وقالوا إن الأراضي الموزعة بجانب امتداد الأراضي الأخرى هي امتداد لأهالي المنطقة لتوسع الأسر.
وطالب المواطنون والي الخرطوم بالتدخل السريع واتخاذ خطوة جادة لحل القضية وتوزيع الأراضي لأهالي التمانيات شرق، وأشاروا إلى أن وضع مواطني المنطقة سيئ، وأن معظم كبار السن والأسر يرفضون السكن مع الأقارب خاصة من لديهم أطفال وكبار سن، ونبهوا إلى أن البقاء في المخيم قد يؤدي لإصابتهم بالأمراض، خاصة وأن الخريف والأمطار لم تنته والشتاء على الأبواب.
وطالبوا الوالي بحسب صحيفة الصيحة، بخطوة جادة لتوزيع الأراضي وتعويض المالك، ونبهوا لعدم وجود إيجارات وإن وجدت فهي مرتفعة الأسعار لا تملك كل الأسر القدرة عليها، وأن نسبة الدمار بسبب الفيضانات الذي حدث في تلك المناطق قلل من وجود مساكن للغيجار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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