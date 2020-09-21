شاهد بالفيديو: الفنانة فاطمة عمر ترقص على أنغام أغنية (ارح ارح)مع الفنان محمد حسين ميمي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجمع بين الفنانة فاطمة عمر والفنان محمد حسين ميمي أثناء أدائهما لعمل في ثنائية مشتركة في أحد الأعمال الفنية التي جاءت تحت عنوان(ارح ارح) التي كتب كلماتها ولحنها الفنان محمد حسين ميمي و الذي ظهرت من خلاله الفنانة فاطمة عمر ترقص بطريقة أعجبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365 فقد وجد الفيديو انتشاراً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي خاصة لدى العديد من الفتيات والشباب الذين أبدوا إعجابهم بالأغنية ووصفوها بأنها تعكس حال معظم الفتيات والشباب الذين قالوا إن تلك الأغنية تعكس رسالة أراد الفنانين توصليها اليهم .

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الخرطوم : (أخبار الخليج 365)