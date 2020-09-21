غضب واسع على نجوم الحفلات بسبب رسوم اتحاد الفنانين

أثار التصريح الذي صدر من أحد أعضاء مجلس اتحاد الفنانين بشأن الفنانين الملتزمين بسداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية ، أثار ردود فعل واسعه وغاضبة في الأوساط الفنية ، حيث أبدى عدد كبير من المهتمين بالفنون دهشتهم لعدم التزام عدد كبير من الفنانين بسداد نسبة الاتحاد التي لا تتعدى الخمسمائية جنيه في كل تعاقد لحفل، سواء إن كان خاصاً أو عاماً.

وكان مصدر باتحاد الفنانين قد أعلن بأن مجلس الاتحاد بصدد تكريم عدد من المطرين قبل نهاية الدورة الحالية وذلك لحرصهم على سداد نسبة الاتحاد من التعاقدات الفنية الخاصة بالحفلات الخاصة و العامة .

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وأفاد المصدر أن هؤلاء المطربين ظلوا يحرصون على إجراء تعاقدات حفلاتهم عبر مكتب الاتحاد وحتى إن تم الاتفاق خارج الاتحاد فإنهم يلتزمون بسداد نسبة الاتحاد ،وهي نسبة بسيطة لا تتعدى الخمسمائية جنيهاً ولكن هناك أعضاء يستخسرونها على الاتحاد و رغم ذلك تجد بعضهم يشكو من ضعف الخدمات داخل النادي.

،مشيراً إلى أن الأعضاء الملتزمين يقدمون نموزجاً رائعاً في الالتزام الأخلاقي والأدبي تجاه مؤسسة الاتحاد، لذلك قرر الاتحاد تكريمهم تقديراً لمواقفهم تجاه البيت الكبير, وتفيد مصادر بحسب صحيفة السوداني الدوليه أن من أبرز الذين يحرصون على سداد نسبه الاتحاد هم الفنانون حسين شندي، وعبدالقادر سالم، وإحساس ،وندى القلعة ومكارم بشير وانصاف فتحي وفهيمة عبدالله.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)