حكومة كسلا تؤكد بحل قضية “القرية 10 مرشد” بحلفا الجديدة

أكدت محلية حلفا بولاية كسلا، اهتمامها بحل قضية مجزرة القرية 10 مرشد بحلفا الجديدة، وقطعت بعدم تجاهل القضية.

ونفذ مواطنو حلفا الجديدة وقفة احتجاجية داخل مقر المحلية أمس، ورفعوا مذكرة للمدير التنفيذي أمهلت المحلية أسبوعين لترحيل كمبو الزغاوة من القرية، فيما وعد المدير التنفيذي للمحلية عادل صالح حسن عقب تسلمه مذكرة المواطنين حلفا، بعدم تجاهل القضية، وقال “والله ما ناسين قضية القرية 10 مرشد كلجنة أمن محلية ووصلنا توصية للجنة أمن الولاية”، ووعد بأن المذكرة ستكون في أيدٍ أمينة، فيما طالب المواطنون المحتشدون بالتنفيذ فوراً، وحيا المدير التنفيذي سلمية الوقفة، ووعد برفع المذكرة للجنة أمن الولاية.

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وأمهلت المذكرة التي حملت توقيع القيادي بلجنة (القرية 10) فتح الباري عثمان والقيادي باللجنة العليا لإسناد مرشد بالخرطوم أيمن صالح المحامي، حكومة المحلية أسبوعين من تاريخ المذكرة لترحيل كمبو الزغاوة من القرية 10، على ان يتم التنفيذ بجدول زمني وعملي.

وجدد المتحدث باسم لجنة إسناد القرية 10 بالخرطوم أيمن صالح بحسب صحيفة الصيحة، تأكيد اعتزام الأهالي تنفيذ اعتصام مفتوح بمقر المحلية وعدم رفعه إلا بعد إنفاذ جميع مطالب المواطنين، ووصف صالح وعد المدير التنفيذي للمحلية برفع المذكرة للجنة أمن الولاية بأنه تهرب من مسؤولياته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)