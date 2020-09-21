حميات مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية

كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين (راش)، عن رصدها تسجيل حالات بمحلية مروي لحميات مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية، ونزيف بالمستقيم وأحياناً من اللثة ومما يعني وجود حالات اشتباه بالحمى النزفية. وقالت (راش) في تعميم صحفي أمس: (من خلال متابعاتنا اللصيقة للوضع الصحي بالبلاد والوضع الوبائي بشكل خاص، بلغنا رصد وبائي من محلية مروي، مستشفيات كريمة والضمان يؤكد تسجيل حالات بمحلية مروي لحميات مصحوبة بانخفاض حاد في الصفائح الدموية، ونزيف بالمستقيم وأحياناً من اللثة، ونوهت بحسب صحيفة الجريدة، الى أن ذلك يأتي في ظل الكوارث الطبيعية التي ضربت المنطقة وغمرت مناطق شاسعة بمياه الفيضان، بالإضافة إلى انهيار النظام الصحي، واستعجلت السلطات التنفيذية ووزارة الصحة بالولاية الشمالية والوزارة الاتحادية للتدخل السريع والقيام بدورها في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة الوقائية والعلاجية والتقصي الوبائي اللازم. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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