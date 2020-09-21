كشف القيادي بالجبهة الثورية عبدالوهاب جميل عن تحركات لبعض الدول الصديقة لتأمين وتمويل تنفيذ السلام وذلك عن طريق عقد مؤتمر دولي يضم الاتحاد الأفريقي والامم المتحدة والدول الاوروبية. وقال جميل: (كل بنود وفقرات ومواد اتفاقية السلام مرتبطة بالمال سواء كان مكوناً محلياً من الخزينة العامة او من الموارد الوطنية أو من المنح والهبات أو من القروض أو من الدعم الدولي أو عن طريق الشراكات الاستثمارية مع الدول أو المؤسسات المالية”. واعتبر أن توفير المال اللازم لتنفيذ الاتفاقية على الوجه الأكمل من أهم معضلات نجاح أو فشل تنفيذ الاتفاقية، وأوضح جميل ان الركود والجمود في الاقتصاد العالمي وانهيار أسعار النفط أدى إلى انخفاض درجة التفاؤل لتوفير الدعم حتى على مستوى الحد الادنى من المطلوب، واستدرك قائلاً: لكن من بشريات تمويل السلام هو رفع الحظر الاقتصادي المفروض على السودان نتيجة سياسات النظام البائد تجاه المجتمع الدولي”، مؤكداً بحسب صحيفة الجريدة، انه يؤدي إلى تدفق رؤوس الأموال الاجنبية في شكل شركات استثمارية وتمويل مشروعات تنموية عبر القروض للسودان، غير أن جميل عاد ليؤكد أن المخرج الوحيد لتنفيذ السلام هو الاعتماد على التمويل الذاتي المتمثل في المشروعات الاستثمارية والشراكات الوطنية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل: تحركات من دول صديقة لتمويل السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.