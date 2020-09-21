تفاصيل استشهاد 4 أفراد من الشرطة في اشتباكات مع مهربين

استشهد أمس ملازم أول شرطة أحمد عمر سلاطين وأربعة من أفراد الشرطة أمس بصحراء غرب الدبة بالولاية الشمالية بسبب تعقبهم لمهربين بحسب صحيفة الجريدة وهم: الشهيد المساعد شرطة/سيف الدين سليمان.

الشهيد الرقيب شرطة/عمر جبارة البشير.

الشهيد الوكيل عريف شرطة/ علي حسين علي عيسى.

والشهيد الجندي شرطة/عبدالله محمود الزين.

ونعى مدير الداخلية ومدير عام الشرطة شهداء الواجب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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