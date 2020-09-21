سهير رؤوف… محاولة للعبور بالصناعة اليدوية نحو العالمية

ينظم في الـ 30 من الشهر الجاري معرض (بازار) صنع في السودان وذلك بمقر بيت التراث بالخرطوم ، البازار يعرض إبداعات مختلفة بدءاً من الصناعات الجلدية والاكسسوارات فضلاً عن العديد من الصناعات اليدوية الأخرى ، وعلى حسب منظم وصاحبة الفكرة سهير رؤوف قالت إن أهدافنا تصب في انعاش دخل الشباب والفئات المختلفة وتحفيز ودعم مجهوداتهم ، فضلاً عن محاربة العطالة بالإنتاج وأن نحفز قدراتهم تجاهه لاستخراج كل ما لديهم .
زيادة على ذلك فتح سوق عرض لهذه الصناعات اليدوية وجلب المستثمرين لها بالإضافة إلى جوانب أخرى.
وختمت حديثها بحسب صحيفة السوداني الدولية أن ذلك يعد محاولة للنهوض بالصناعات اليدوية وتسليط الضوء عليها والعبور بها نحو العالمية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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