تأجيل محاكمة علي عثمان

أرجأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي رافع محمد عبد النور معلا، محاكمة القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني المحلول، علي عثمان محمد طه وآخرين، بسبب غياب محامي المتهمين الأول والثاني. ويواجه المتهمون بحسب صحيفة الصيحة تهماً تتعلق بخيانة الأمانة ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية. Advertisements وتشير الحيثيات إلى تدوين بلاغ تحت المواد (21) الاشتراك الجنائي و(2/177) من القانون الجنائي خيانة الأمانة، و(29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية من قبل منظمة العون الإنساني ضد طه وآخرين، بأنهم تعدوا على أموال عامة لسداد ديون ومعاملات خاصة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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