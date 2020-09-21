القبض على مسافر بصالة المغادرة و بحوزته مسدسات

تمكن تيم من أفراد المباحث من العاملين بمطار الخرطوم على إثر معلومات توفرت لديهم عن أحد المغادرين يعمل طبيباً بالولايات المتحدة الأمريكية بحوزته مسدسات صوت ومسدس عيار تسعة ملي ناري بدون أرقام بغرفة السلامة الواقعة بالقرب من صالة المغادرة. وقامت الشرطة بتدوين بلاغات في مواجهته بلاغ تحت المادة “26” أسلحة وذخيرة بشرطة الدرجة الأولى ومخاطبة الجهات المختصة لهذه الأسلحة وبحسب صحيفة الدار يتابع المتحري الاجراءات لإكمال ملف البلاغ. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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