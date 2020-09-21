خلافات داخل مكتب عضو بالسيادي بسبب اختفاء مبلغ (1.5) مليون جنيه

كشفت مصادر مطلعة عن اختفاء مبلغ (1.5) مليون جنيه من داخل مكتب عضو مجلس السيادة عائشة موسى. وأكدت المصادر أن المبلغ عبارة عن نثرية شهرية لتسيير أعمال المكتب تم استلامها من وزارة المالية. وأفادت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، بأن المبلغ المذكور أحدث خلافات داخل المكتب السيادي ما أدى إلى إقصاء أحد الموظفين، بينما مازالت تتم ممارسة عمليات تخوين وترهيب مع موظف آخر. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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