خدعة أشهر دجاجة في مصر.. الطبيب البرازيلي يفضح كل شيء

منذ أيام خرج طبيب بيطري مصري من منطقة سفاجا المطلة على البحر الأحمر، بتصريحات مثيرة على وسائل إعلامية مختلفة، معلنا إجراءه عملية جراحية لإنقاذ دجاجة تعرضت لكسر في قدميها، قبل أن تظهر رواية جديدة مختلفة.

وزعم الطبيب أنه استقبل في عيادته سائحا سويسريا يمسك بدجاجة ويطالب بسرعة مساعدتها بعد سقوطها من أحد المنازل، موضحا أنه قضى أكثر من ساعة ونصف في تركيب شرائح ومسامير لها.

وأطلق الطبيب المصري على الدجاجة اسم “ليسكي” وانتشرت قصتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة البعض وتعجب آخرين من الواقعة، خاصة مع إعلانه لتكاليف العملية التي وصلت إلى 7 آلاف جنيه.

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لكن سرعان ما تغيرت دفة الاهتمام، حيث فوجئ الجميع بنشر عيادة متخصصة في رعاية الحيوانات بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، على حسابها في إنستغرام، تفاصيل تنفيذ عمليتين جراحيتين للدجاجة نفسها، قبل أيام من أحاديث الطبيب المصري.

وعلى صفحته الشخصية أكد جوليو أرودا، طبيب بيطري برازيلي، أنه الطبيب المعالج للدجاجة، وأجرى لها العمليتين لإصلاح كسور تعرضت لها بسبب سوء المعاملة والتعذيب خلال استخدامها في طقوس دينية لمعتقد غير معروف.

وأرفق الطبيب البرازيلي وفق سكاي نيوز عددا من الصور للدجاجة بعد تضميد قدميها، فضلا عن الفحوصات الخاصة بحالتها الصحية، لتوضيح مدى صعوبة العمليات التي أجراها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)