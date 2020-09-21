وجدي صالح: العاملون بلجنة إزالة التمكين لايتقاضون رواتب

أعلن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال الاستاذ وجدي صالح أن جملة ما تسلمته لجنة ازالة التمكين من مبالغ عبر وزارة المالية خلال 10 أشهر هو 9 ملايين جنيه.
وأوضح بان عدد العاملين بلجنة التفكيك يبلغ 199 شخصاً وهناك 200 شخص من القوة والأجهزة الأمنية يعملون على تنفيذ قرارات لجنة التفكيك، مبينا أن هؤلاء الأشخاص ليس من بينهم موظف يأخذ راتبا، بل يعتمدون فقط على الحوافز.
وقال وجدى وفق ( سونا ) أن لجنة التفكيك يعتمد على الثوار من الشعب السوداني مشيرا الى ان العاملين لا يتلقون اي رواتب بل يعملون لتحقيق شعارات الثورة، وقال وجدي ان هناك افراد من اللجنة رفضوا رشاوي مادية تمثلت احداها في دفع مبلغ 2 مليون دولار، وهناك من اعاد شنطة مليئة بالذهب، مؤكدا ان الثورة محروسة بالثوار الأنقياء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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