ورشة قطاع الصناعة والتجارة تختتم اعمالها وتصدر توصياتها

اختتمت ورشة قطاع الصناعة والتجارة اعمالها مساء الاحد واصدرت توصياتها في نهاية اعمالها التى انعقدت على مدار اليومين الماضيين. وقدمت الدكتورة سناء زين العابدين الشفيع مدير عام الهيئة السودانية العامة للمواصفات والمقاييس وفق ( سونا) ورقة حول ”دور الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ” وخلصت الى توصيات حددتها في التأكيد على استقلالية وحيادية القرار الفني والعمل على الالتزام بتطبيق للمواصفات واللوائح الفنية في شتى المجالات لتحقيق التنمية الاقتصادية. ودعت الى دعم الهيئة لتكملة البنية التحتية (لترقية كوادرها الفنية عبر التدريب المتخصص) وطالبت بضرورة تمويل انشاء مدينة المواصفات والمقاييس. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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