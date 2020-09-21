تدشين مشروعات مركز الملك سلمان لإغاثة المتأثرين بالسيول والفيضان

دشّن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان “علي بن حسن جعفر الأحد، مشروع السلات الغذائية ومشروع مواد الإيواء وطلمبات الرش، الذي تم شراؤها من السوق المحلي السوداني لتوزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان.

وقال “بن حسن جعفر”، وفق صحيفة السوداني إنّ المشاريع المنفذة تجئ امتداداً لمشاريع مركز الملك سلمان الخاصّة بدرء آثار الفيضانات في السودان، مؤكداً أنّ المملكة على مستوى قيادتها حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتقديم يد العون والمُساعدة لهم جرّاء الفيضانات مشيراً الى استمرار العمل لوصول المزيد من الكميات خلال الفترة المُقبلة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)