دشّن سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان “علي بن حسن جعفر الأحد، مشروع السلات الغذائية ومشروع مواد الإيواء وطلمبات الرش، الذي تم شراؤها من السوق المحلي السوداني لتوزيعها على المتأثرين بالسيول والفيضانات في السودان.
وقال “بن حسن جعفر”، وفق صحيفة السوداني إنّ المشاريع المنفذة تجئ امتداداً لمشاريع مركز الملك سلمان الخاصّة بدرء آثار الفيضانات في السودان، مؤكداً أنّ المملكة على مستوى قيادتها حريصة على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وتقديم يد العون والمُساعدة لهم جرّاء الفيضانات مشيراً الى استمرار العمل لوصول المزيد من الكميات خلال الفترة المُقبلة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر تدشين مشروعات مركز الملك سلمان لإغاثة المتأثرين بالسيول والفيضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.