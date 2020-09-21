لجنة إزالة التمكين: انهاء عمل المفوضين في كل من الرأي العام وقناة الشروق والابقاء على مفوض “صحيفة السوداني”

كشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو الاستاذ “وجدي صالح” في مؤتمره الصحفي الذي عقد بمنبر سونا مساء الأحد عن انهاء عمل المفوضين في كل من الرأي العام وقناة الشروق والابقاء على مفوض “صحيفة السوداني”
وقال صالح: ”وفق صحيفة السوداني تم التشاور داخل اللجنة واستقر الرأي على انهاء التفويض الممنوح للمفوضين في كل من الرأي العام وقناة الشروق، والابقاء على مفوض السوداني لأن العمل بها لم ينته”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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