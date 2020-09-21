لجنة إزالة التمكين: الأموال المستردة تُودع تحت تصرُّف وزارة المالية

قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح الأحد، إن العقارات المستردة من أعضاء النظام البائد في حي “كافوري” ببحري ضخمة جداً، مؤكداً أن هناك (120) موقعاً تحت يد اللجنة وهناك مزارع أيضاً.
وأشار صالح في مؤتمر صحفي وفق صحيفة السوداني إلى أن الأموال المستردة من المؤسسات والشخصيات تُودع في حساب تجميعي تحت تصرف وزارة المالية.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين: الأموال المستردة تُودع تحت تصرُّف وزارة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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