لجنة إزالة التمكين: الأموال المستردة تُودع تحت تصرُّف وزارة المالية

قال عضو لجنة إزالة التمكين وجدي صالح الأحد، إن العقارات المستردة من أعضاء النظام البائد في حي “كافوري” ببحري ضخمة جداً، مؤكداً أن هناك (120) موقعاً تحت يد اللجنة وهناك مزارع أيضاً.

وأشار صالح في مؤتمر صحفي وفق صحيفة السوداني إلى أن الأموال المستردة من المؤسسات والشخصيات تُودع في حساب تجميعي تحت تصرف وزارة المالية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)