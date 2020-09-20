عاجل: السودان في مفاوضات حول شروط للتطبيع مع إسرائيل

يشارك السودان في اجتماع يعقد في الإمارات مع وفد امريكي بقيادة مدير إدارة الخليج وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض الذي هندس اتفاق إسرائيل ودولة الإمارات- وسائل اعلام إسرائيلية وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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