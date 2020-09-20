تنوير صحفي حول الوضع الصحى بالبلاد الاثنين

يستضيف منبر وكالة السودان للانباء في السابعة مساء الاثنين وزارة الصحة الاتحادية للحديث حول الوضع الصحي الراهن بالبلاد والتدخلات العاجلة لمعالجة آثار الفيضانات ومناشدة الشركاء والمجتمع ويتحدث في المنبر الدكتور اسامة عبدالرحيم احمد وزير الصحة الاتحادية المكلف الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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