لجنة مكلفة تنظر فى الصعوبات التي تواجه جامعة المغتربين

عقدت اللجنة المكلفة بالنظر في أوضاع جامعة المغتربين برئاسة عثمان حسين، الأمين العام لمجلس الوزراء وعضوية وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأمين جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج و عبد الرحمن الصادق ممثل مجلس أمناء الجامعة اجتماعا الاحد بالأمانة العامة لمجلس الوزراء،

استعرضت خلاله الصعوبات والعقبات التي واجهت عمل الجامعة وإدارتها في الفترة السابقة وأكدت اللجنة على الدور الرائد للجامعة المتمثل في تحقيق الحل الأمثل لمشكلة تعليم أبناء المغتربين على المستوي الجامعي.