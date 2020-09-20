سهير عبدالرحيم تكتب: وصلني .. أوصلك وين..؟ (٢)

مواصلة لمقال أمس بتحديد أماكن تجمع الطلاب والطالبات الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية سنواصل ذكر ما تبقى من أماكن تجمعهم في محليتي كرري وبحري ومتبقي أمبدة ، وذلك حتى يستطيع أهل الخير الذين يرغبون في توصيل الطلاب من معرفة أماكن تجمعهم .
متبقي محلية (أمبدة ) المنصورة / (استوب) مربع (٦) / لفة مربع (٩) / مستشفى الراجحي / لفة المنتصر / تقاطع مربع ٢١ / شارع ود عيسى / شارع أبو دافوعه.
محلية (كرري ) طلمبة البشير / الفتح(٤) غرب الجبل / الفتح (٣) شرق الجبل / (استوب) الحارة (٣٨) / محطة المحسي / كبري المثلث / محطة الإمتداد / محطة أبو كفة .
محطة الزبير / صينية لولو / المصانع / شارع الشيوخ / الحواويت (اسلانج) / السوق المركزي / سوق الحارة (١٧) / سوق خليفة / الكهرباء العاشرة / شقلبان / المواصلات / كبري النص / شارع المدارس .
آخر محطة الحارة (٧٦) / (استوب) الحارة (٧٢) / صابرين / طلمبة الحارة (١٢) / حميدان / الرومي / المواسير / كبري النص / شارع المدارس الحارة (١) / الكلية الحربية / كرري البلد / مسجد التقوى / طلمبة الجرافة .
المظلات / الصينية / لفة الـ (٣٠) / لفة الـ (٢١) / (استوب) الأبراج / المهداوي / تقاطع مدينة النيل / لفة الحارة الـ (٦) / كبري النص / المحلية / المحكمة / مقابر أحمد شرفي / السامراب آخرمحطة / السامراب مربع (٣) / السامراب (اللستك).
محلية (بحري) السامراب طندبية / السامراب مربع (١) / الكيلو الحلفايا / الطلمبتين / الدروشاب جنوب / الدروشاب جنوب (١٣) / الدروشاب حي الروضة / الدروشاب شمال سوق الأحد / الدروشاب شمال المحكمة / الدروشاب شمال ١٧ / الدروشاب شمال الاخيرة .
الكدرو أم القرى / الكبري / الأزيرقاب / المدارس / لفة أم القرى / آخر محطة / خط الجيلي من بحري للجيلي / كوبر موقف شندي / الشعبية الأخير / اللفة / سعد قشرة / السوق / المزاد / سوق الخيمة / ميدان المولد/ (استاد) التحرير / آخر محطة.
بخلاف ما ذكرناه من مواقع رئيسية لتجمع الطلاب والطالبات ، تتبقى الشوارع الجانبية والأزقة بين الحواري و البيوت ، لذلك يظل المطلوب من الطالب أن يخرج إلى الشارع الرئيسي ، ويلتزم بالزي المدرسي ، ولايقف في المنتصف بين المواطنين حتى يسهل تمييزه .
لدينا الآن عدد (١٥٠) بصاً من شركة مواصلات ولاية الخرطوم المساهم الأكبر والأبرز في مبادرة (وصلني) وعدد (٦) بصات من الشرطة السودانية و عدد (٥) بصات من (القوات المسلحة) .
يبقى التعويل المهم و الأساسي على المواطنين الذين يملكون سيارات ليساهموا في توصيل أبنائنا إلى مراكز الإمتحانات .
خارج السور :
تبقت ثلاثة أيام الاثنين و الأربعاء و الخميس ..ساعدوهم للوصول إلى مدارسهم.
و وصلني عشان ألحق الإمتحان
صحيفة الانتباهة
كانت هذه تفاصيل خبر سهير عبدالرحيم تكتب: وصلني .. أوصلك وين..؟ (٢) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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