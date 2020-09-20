سهير عبدالرحيم تكتب: وصلني .. أوصلك وين..؟ (٢)

مواصلة لمقال أمس بتحديد أماكن تجمع الطلاب والطالبات الجالسين لإمتحانات الشهادة السودانية سنواصل ذكر ما تبقى من أماكن تجمعهم في محليتي كرري وبحري ومتبقي أمبدة ، وذلك حتى يستطيع أهل الخير الذين يرغبون في توصيل الطلاب من معرفة أماكن تجمعهم .

متبقي محلية (أمبدة ) المنصورة / (استوب) مربع (٦) / لفة مربع (٩) / مستشفى الراجحي / لفة المنتصر / تقاطع مربع ٢١ / شارع ود عيسى / شارع أبو دافوعه.

محلية (كرري ) طلمبة البشير / الفتح(٤) غرب الجبل / الفتح (٣) شرق الجبل / (استوب) الحارة (٣٨) / محطة المحسي / كبري المثلث / محطة الإمتداد / محطة أبو كفة .

محطة الزبير / صينية لولو / المصانع / شارع الشيوخ / الحواويت (اسلانج) / السوق المركزي / سوق الحارة (١٧) / سوق خليفة / الكهرباء العاشرة / شقلبان / المواصلات / كبري النص / شارع المدارس .

آخر محطة الحارة (٧٦) / (استوب) الحارة (٧٢) / صابرين / طلمبة الحارة (١٢) / حميدان / الرومي / المواسير / كبري النص / شارع المدارس الحارة (١) / الكلية الحربية / كرري البلد / مسجد التقوى / طلمبة الجرافة .

المظلات / الصينية / لفة الـ (٣٠) / لفة الـ (٢١) / (استوب) الأبراج / المهداوي / تقاطع مدينة النيل / لفة الحارة الـ (٦) / كبري النص / المحلية / المحكمة / مقابر أحمد شرفي / السامراب آخرمحطة / السامراب مربع (٣) / السامراب (اللستك).

محلية (بحري) السامراب طندبية / السامراب مربع (١) / الكيلو الحلفايا / الطلمبتين / الدروشاب جنوب / الدروشاب جنوب (١٣) / الدروشاب حي الروضة / الدروشاب شمال سوق الأحد / الدروشاب شمال المحكمة / الدروشاب شمال ١٧ / الدروشاب شمال الاخيرة .

الكدرو أم القرى / الكبري / الأزيرقاب / المدارس / لفة أم القرى / آخر محطة / خط الجيلي من بحري للجيلي / كوبر موقف شندي / الشعبية الأخير / اللفة / سعد قشرة / السوق / المزاد / سوق الخيمة / ميدان المولد/ (استاد) التحرير / آخر محطة.

بخلاف ما ذكرناه من مواقع رئيسية لتجمع الطلاب والطالبات ، تتبقى الشوارع الجانبية والأزقة بين الحواري و البيوت ، لذلك يظل المطلوب من الطالب أن يخرج إلى الشارع الرئيسي ، ويلتزم بالزي المدرسي ، ولايقف في المنتصف بين المواطنين حتى يسهل تمييزه .

لدينا الآن عدد (١٥٠) بصاً من شركة مواصلات ولاية الخرطوم المساهم الأكبر والأبرز في مبادرة (وصلني) وعدد (٦) بصات من الشرطة السودانية و عدد (٥) بصات من (القوات المسلحة) .

يبقى التعويل المهم و الأساسي على المواطنين الذين يملكون سيارات ليساهموا في توصيل أبنائنا إلى مراكز الإمتحانات .

خارج السور :

تبقت ثلاثة أيام الاثنين و الأربعاء و الخميس ..ساعدوهم للوصول إلى مدارسهم.

و وصلني عشان ألحق الإمتحان

صحيفة الانتباهة