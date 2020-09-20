التعايشي يوجه لجان مقاومة جنوب كردفان

وجه عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي تنسيقية لجان المقاومة بولاية جنوب كردفان بإسناد إتفاق السلام والإضطلاع بدور فعال في حراسته لإستدامة السلام والإستقرار في البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الاحدبالقصر الجمهوري وفد التنسيقية برئاسة علاء الدين السيد لادو الناطق الرسمي بإسم تنسيقية لجان المقاومة بولاية جنوب كردفان والذي أوضح وفق( سونا) أن اللقاء تطرق إلى دور لجان المقاومة في حراسة السلام الذي يمثل الهدف الإستراتيجي لحكومة الفترة الانتقالية
مبينا أن إتفاق السلام القادم سينهي الحرب في كل المناطق المتأثرة بها منذ العام 1989 وأضاف أن اللقاء تناول أيضا قضايا المرأة والطفل والمعاناة التي ظلوا يواجهونها طيلة سنوات الحرب في مناطق النزوح في جنوب كردفان والنيل الأزرق و دارفور وقال إن اللقاء تناول أيضا قضايا التعايش السلمي ومبدأ قبول الآخر.
واشاد الناطق الرسمي بإسم تنسيقية لجان المقاومة بجنوب كردفان بالإختراق في ملف السلام الذي أحدثه اللقاء الذي جمع بين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو بأديس أبابا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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