الصحة تعلن ( 20 ) إصابة جديدة بفيروس كورونا ولا وفيات

اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (20) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان الى (13555) حالة، في حين تماثلت حالة للشفاء، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة وذلك بحسب التقرير الوبائي التراكمي للأيام من الاثنين 14 إلى الخميس 17 سبتمبر وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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