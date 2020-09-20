عاجل… مصرع ضابط شرطة و(4) أفراد في مُطاردة واشتباكات مع مُهرِّبين

لقى ضابط شرطة ومعه (4) أفراد مصرعهم اليوم أثناء مُطاردة مع مُهرِّبين بالولاية الشمالية حيث وقع اشتباك بين المهربين والشرطة أدى لوفاة الضابط و الأفراد الذين كانوا معه الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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