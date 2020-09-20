حنان عثمان تنال الإشادات عقب تغطيتها المميزة لسيول نهر النيل

عادت المذيعة بتلفزيون السودان حنان عثمان حامد من ولاية نهر النيل بعد رحلة تلفزيونية استمرت لأيام وكانت الأولى لها من حيث الأهمية خارج حدود ولاية الخرطوم حيث نقلت من خلالها برفقة وفد من التلفزيون آثار كارثة السيول والفيضانات من مدن وأحياء وقرى الولاية وتجولت في مويس والقليعة الوسطى وكوبري المتمة شندي وساردية غرب الشقالوة قريش وكلي وقوز بدر وقوز بره والحداحي.

Advertisements

ووجدت المذيعة الشابة حنان عثمان التقدير بحسب صحيفة السوداني، من الرواد والقدامى في التلفزيون ونالت الإشادة من العاملين في الإذاعة والتلفزيون بعد أن تألقت في نقل معاناة أبناء نهر النيل من خلال البث المباشر والنقل الجيد عبر برنامج بيت الأسرة ومن خلال تسجيل فقرات تلفزيونية مع المتضررين ظهرت من خلالها إمكانياتها في التقديم البرامجي مستفيدة من تجربتها السابقة في إعداد البرامج في قناة سودانية 24 وتقديم برنامج صباح الخير وسهرة القلعة في تلفزيون السودان.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)