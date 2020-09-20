الكشف عن أسماء شركات استولت عليها المؤسسة العسكرية

طالبت مدير عام التجارة الخارجية، نبوية محمد محجوب باستعادة ولاية وزارة التجارة على قطاع التجارة بمنحها المهام التي سلبت منها وإعادة شركات (الحبوب الزيتية، الأقطان، الصمغ العربي والمؤسسة العامة لتسويق الماشية واللحوم)، لتصبح شركات مساهمة عامة.

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وشددت نبوية في ورشة قطاع التجارة والصناعة والتعاون المنعقدة ضمن المؤتمر الاقتصادي أمس بحسب صحيفة الديمقراطي، على تأسيس بورصة تكون نافذة للعرض وتحديد الأسعار تعمل مع كل المستوردين بصيغ تضمن عودة حصائل الصادر من النقد الأجنبي وتضمن حقوق المنتجين بأسعار مجزية على نحو عادل.

وطالبت بعودة الشركات التي كانت تشرف عليها الوزارة واستولى عليها الجيش والأمن والشرطة، وهي “شركة الجزيرة للتجارة والخدمات” التي استولى عليها جهاز الأمن، و”شركة كردفان” بطرف الشرطة، وشركتي “الخرطوم للتجارة والملاحة والبحر الأحمر” بطرف المؤسسة العسكرية، بعد أن آلت ملكيتها لها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)