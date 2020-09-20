شاهد بالفيديو.. حريق هائل قبل قليل بمصنع أميفارما بالمنطقة الصناعية بحري

إندلع حريقاً هائلاً قبل قليل بمصنع أميفارما للأدوية بالمنطقة الصناعية بالخرطوم بحري ،وسط محاولات لإخماده من قبل الدفاع المدني ، فيما لم يُعرف حتى الآن الأسباب التي أدت لذلك. <span></span> Advertisements <span></span> الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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