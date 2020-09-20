لجنة المسابقات تشرع في تتويج المريخ بكأس 2018

أكد الدكتور حسن أبو جبل الأمين العام لاتحاد كرة القدم السوداني، أنهم في الأمانة العامة وعبر التنسيق مع لجنة المسابقات شرعوا في إجراءات تتويج نادي المريخ ببطولة الدوري الممتاز لنسخة الموسم 2018م، إنفاذاً لقرار محكمة التحكيم الدولية (كاس). Advertisements وأبان ابو جبل بحسب صحيفة الصيحة، أنهم بصدد مخاطبة لجنة المسابقات لتحديد إحدى مباريات المريخ في الدوري الممتاز لإقامة حفل التتويج عقب نهايتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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