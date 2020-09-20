تطبيق قرار زيادة العوائد على الحجر بأسواق التعدين

أعلنت الإدارة العامة للموارد المعدنية تطبيق المنشور الخاص بزيادة العوائد على جوال الحجر فعلياً، والبالغة (400) للجوال الواحد بأسواق التعدين بالولايات.

وأشار المدير العام لشركة الموارد المعدنية مبارك أردول، إلى حرص الشركة على تنفيذ برنامج المسوؤلية المجتمعية، مؤكداً على أنه واحد من أدوار الشركة الرئيسية، وأكد مساهمة الشركة لتحقيق أعلى مقياس للرضا المحلي للمسوؤلية المجتمعية، بالإضافة للمنافع الأخرى.

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ومن جانبه، كشف مدير الإدارة العامة ياسر مصطفى حمزة بحسب صحيفة المواكب، عن قفزة كبيرة في ارتفاع عوائد التعدين التقليدي جراء تطبيق المنشور، مشيراً إلى تطبيقه في (7) ولايات من أصل (14) ولاية. وقال إن الزيادة في العوائد خلال تطبيق المنشور فقط وصلت بولاية نهر النيل إلى (%150) وولاية القضارف وصلت إلى أكثر من %350) والولاية الشمالية وصلت إلى (%600).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)