البرهان إلى الإمارات العربية اليوم

يتوجّه اليوم الأحد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، يرافقه وفد وزاري رفيع المستوى وعدد من الخبراء والمختصين في قضايا التفاوض.

ويعقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي خلال الزيارة التي تستغرق يومين، مباحثات مشتركة مع القيادة الإماراتية تتعلق بكافة القضايا الإقليمية المرتبطة بالشأن السوداني.

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فيما ينخرط الوفد الوزاري المرافق له برئاسة وزير العدل نصر الدين عبد البارئ والخبراء في تفاوض مباشر مع فريق من الإدارة الأمريكية متواجد في الإمارات، حول رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ودعم الفترة الانتقالية، وإعفاء الديون الأمريكية على السودان، وحث باقي الدول الصديقة على اتّخاذ خطوات جادّة في إعفاء الديون.

وتأخذ زيارة الوفد الحكومي الرفيع إلى الإمارات العربية المتحدة بحسب صحيفة السوداني مسارين، الأول مع القيادة الإماراتية ويقوده رئيس مجلس السيادة، فيما يقود المسار الثاني وزير العدل نصر الدين عبد البارئ مع فريق الإدارة الأمريكية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)