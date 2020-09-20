النائب العام يكشف آخر التطورات حول محاولة اغتيال “حمدوك”

أعلن النائب العام تاج السر الحبر، عن وصول التحقيق حول محاولة اغتيال رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك “إلى مدى معين”. وقال لمصادر: “كانت هنالك مؤشرات تشير إلى خلية معينة وهناك تحريات تقنية وفنية”، موضحاً أن النيابة تشرف على الإجراءات وتعتمد تماماً على الأجهزة المساندة. Advertisements وأضاف الحبر بحسب صحيفة المواكب: “هنالك خيوط متشابكة وكثيرة، والمواد المستخدمة في العملية، تم العثور على نفس المواد بحوزة خلية أعلنت عنها الشرطة سابقاً”. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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